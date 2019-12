Alejandro Sánz pide actuar ya a favor del planeta (vídeo)

Líderes que no tiemblen

MADRID (Notimex).— Estamos a tiempo, lo creo y lo sé, afirmó Alejandro Sanz, antes de invitar a los gobiernos a ser más activos y legislar a favor del planeta. “Estamos deseosos de encontrarnos con líderes valientes en quienes poner nuestra confianza y no les tiemble el pulso para proteger el planeta. Nos queda muy poco tiempo”.

