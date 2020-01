Alejandro Sanz sorprende como el Rey Melchor.- Foto: Instagram Alejandro Sanz sorprende como el Rey Melchor.- Foto: Instagram Alejandro Sanz sorprende como el Rey Melchor.- Foto: Instagram Alejandro Sanz sorprende como el Rey Melchor.- Foto: Instagram Alejandro Sanz sorprende como el Rey Melchor.- Foto: Instagram Alejandro Sanz sorprende como el Rey Melchor.- Foto: Instagram Alejandro Sanz sorprende como el Rey Melchor.- Foto: Instagram Alejandro Sanz sorprende como el Rey Melchor.- Foto: Instagram Alejandro Sanz sorprende como el Rey Melchor.- Foto: Instagram Alejandro Sanz sorprende como el Rey Melchor.- Foto: Instagram Alejandro Sanz sorprende como el Rey Melchor.- Foto: Instagram ❮ ❯

Alejandro Sanz demostró una vez más su gran alma y ahora decidió sorprender a personas de la tercera edad y niños para festejar el "Día de Reyes".

El cantante participó en la Tradicional Cabalgata de los Reyes Magos luciendo como Melchor con un traje en color azul y oro así como larga barba en tonos grises.

A través de Instagram compartió algunos aspectos de su experiencia que también incluyó una visita a la residencia "Matías Calvo" que alberga a personas de la tercera edad.

Alejandro Sanz visitó otras residencias y fundaciones como parte de su compromiso como "Hijo Adoptivo" de la ciudad de Cádiz.

"Haber compartido con ustedes esta noche ha sido lo mas bonito que me ha pasado en muchísimos años; ver las caritas de esos niños y niñas ha sido lo más bello del mundo", dijo ante una multitud.

Alejando platicó que aún le quedaba mucho por hacer en Cádiz y que sería un trabajo con "toda la ilusión del mundo", también hizo una petición para que los papás no rompan la magia llamándolo Alejandro.

“A todos los que váis a Cádiz a ver la cabalgata de sus majestades los Reyes Magos, por favor no le estropeéis la infancia a tod@s los niñ@s que van. Melchor es Melchor, NO ALEJANDRO. Vosotros creéis en las cremas para haceros más jóvenes o en los productos para adelgazar y no se os quita la ilusión, no se la quitéis vosotros a los niños”.

