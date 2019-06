Shakira y Alejandro Sanz cantan juntos “La Tortura”

Sorpresa para el público

CIUDAD DE MÉXICO- Alejandro Sanz recientemente inició su tour “#LaGira” y con ello las sorpresas no pudieron esperar, ya que el cantautor español en su presentación en el RCDE Stadium del Prat de Llobregat, en Barcelona dejó a todos con la boca abierta cuando salió Shakira al escenario.

No está embarazada

Al ver a la colombiana acercarse mientras lo acordes de “La Tortura” daban inicio, la gente en todo el estadio estalló de júbilo al verlos nuevamente juntos y de paso con esto también la esposa del defensa del Club Barcelona, Gerard Piqué, dejó en claro que no está embarazada como se había asegurado en algunos medios locales.

Mi planeta favorito: Shakira

“Tengo una amiga muy especial que cuando nos juntamos es como eso eclipses que ocurre muy de vez en cuando, pero que espero con un cristal en los ojos para que no se me escape nada. Una amiga que con sólo su cercanía me regula el PH del alma y si yo pudiera pedir un deseo para este concierto sería cantar con ella. No me di por vencido, a pesar de que ella es un planeta que habita en otra galaxia, le pregunte si vendría a darnos un abrazo.

“Les presentó a mi planeta favorito: Shakira”, así anunció Sanz a la colombiana.