Aleks Syntek detalla cómo surgió la acusación de acoso a un adolescente

"Lo niego categóricamente", fueron las palabras que le dijo a Yordi Rosado cuando éste le preguntó por la polémica que afectó su imagen.

CIUDAD DE MÉXICO.— Aleks Syntek es uno de los músicos que ha tratado de enfocar su carrera en sus logros que a través de su música ha alcanzado, sin embargo, también ha sido blanco de duras críticas en un par de ocasiones. Una de ellas fue cuando un joven británico lo acusó de haberlo acosado sexualmente por medio de redes sociales.

En entrevista con Yordi Rosado para su canal de YouTube, el cantautor decidió sincerarse y retomar la polémica. En la charla con el presentador habló al respecto de tan delicada acusación asegurando que era una completa mentira, y destacó que dicho señalamiento afectó a su familia.

También podría interesarte: Aleks Syntek acusado de acoso por un menor de edad

Yordi nuevamente logró lo que pocos han podido, pues por primera vez, el interprete de "Sexo, pudor y lágrimas" habló de cómo vivió al lado de su familia los ataque que recibió luego de que un joven asegurara que fue víctima de acoso por parte de Syntek.

"Yo negué y niego categóricamente haber hecho cualquier cosa negativa, de veras véanme a los ojos, no soy una persona que quiera hacerle daño a nadie, ni soy una persona peligrosa ni mucho menos", puntualizó el cantante.

El músico aseguró que lo que el joven presentó como "evidencia", fue una aclaratoria que él le hizo al chico para tratar de remediar las cosas, pero resultó contradictorio. Destacó que sus asesores le dijeron que era mejor "mandarlo al demonio", pero él no siguió el consejo.

"Todos mis asesores me dijeron quédate callado y niega categóricamente, tú no hiciste nada, y mándalo al demonio. Y yo inocentemente dije: 'no, voy a hablar con él. Le escribí: 'oye yo soy casado, tengo una familia muy bonita, tengo una carrera padrísima, ¿por qué me estás haciendo eso?' Y entonces publica esto y ahí se engancharon [...]", detalló el cantante

También podría interesarte: Aleks Syntek promueve a Mérida en "Eclipse total" (Vídeo)

Syntek señaló que los medios no le dieron el beneficio de la duda y que solo porque una persona lo señalo todo se le fueron "encima". Asimismo comentó que fue una situación muy triste que afectó a su familia entera.

"El tinte que le dieron los medios, un capítulo muy triste en mi carrera, es que no me dieran el beneficio de la duda [...] Una sola persona me señala y se me vienen encima los medios, dudando de la integridad que tengo como persona porque una acusación de acoso es lo más horrible para mis hijos, mi esposa, mi mamá”, explicó el cantautor.

También podría interesarte: Aleks Syntek se siente fortalecido al ser comparado con Elton John