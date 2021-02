Aleks Syntek, feliz de que lo comparen con Elton John

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Aleks Syntek sonríe tímidamente y agradece que la gente lo compare con una leyenda de la música como es Elton John, comentario que un usuario de YouTube realizó por su nuevo vídeo “Eclipse de Luna”, que a tan sólo cuatro días de su estreno, ya cuenta con más de 12 mil vistas.

“Sin duda Elton John es una de mis influencias fuertes y me fortalece mucho que la gente me pueda comparar con una figura tan importante”, dijo Syntek.

Incluso, recordó una anécdota de 10 años atrás, cuando tuvo la oportunidad de abrirle un concierto por la paz al británico en el entonces Estadio Omnilife, de Guadalajara. Antes de que pudieran intercambiar unas palabras, dijo, el empresario que los contrató le comentó a la estrella pop que Syntek era su símil en México.

“Cuando me lo presentan me saluda así: ‘soy el Aleks Syntek inglés...’ ¡Casi me desmayo! Es algo que me guardo en el corazón y me hubiera gustado filmar”, contó.

Pero para Syntek esto significa algo más, que el público lo ve como un pianista emblemático, aunque para él, el más importante en nuestro país fue Armando Manzanero.

“Espero poder ocupar algún día un lugar tan importante como el que él ha dejado”, aseguró.