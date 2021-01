Aleks Syntek promueve a Mérida en "Eclipse total" (Vídeo)

Aleks Syntek promocionará los atractivos de Mérida a través del videoclip de su canción "Eclipse total" que hoy estrenó en la página de Facebook del Ayuntamiento.

El videoclip se grabó en lugares emblemáticos de la ciudad como la calle 60, la Plaza Grande, el teatro Peón Contreras y la torre del reloj del Palacio Municipal.

Mérida de noche

“Como el vídeo se llama ‘Eclipse de Luna’ evidentemente tuvimos que grabarlo de noche; pero me pareció una buena idea porque hay muchos vídeos y muchas promociones de la ciudad de Mérida de día, casi siempre de día porque es la Blanca Mérida”, dijo el cantante en rueda de prensa.

Aleks añadió que lucir la iluminación nocturna de Mérida y mostrar lo bonita que se ve la ciudad de noche es algo novedoso.

“Creo que va a sorprender mucho ese vídeo a todos los que lo aprecien”, indicó el cantante.

Grabación

El vídeo se grabó en tres días, de 19 a 22 horas, y contó con el apoyo del Ayuntamiento tanto en la parte técnica como logística.

El cantante explicó que la canción habla del perdón y la redención.

“Todo este mensaje del perdón es algo que conlleva un dramatismo muy lindo dentro de la canción. La canción es muy dramática, es muy teatral y es por eso que le vino muy bien estas escenografías”.

Orgullo yucateco

“Me siendo orgullos de poder promocionar nuestra bella ciudad de Mérida, punto turístico importante del país y del extranjero”, indicó, tras admitir que no es el más sapiente de la cultura yucateca, “pero poco a poco me he ido empapando”.

La canción, que ya tenía tiempo escrito pero que rescató en estos tiempos de pandemia, formará parte del disco “Anatomía del amor” que deberá salir en abril próximo e incluye temas que hablan precisamente de la situación.

El evento

En la presentación del vídeo también estuvieron el alcalde Renán Barrera Concha y Eduardo Seijo Solís, director de Desarrollo Económico y Turístico de Mérida.

El alcalde señaló que es un orgullo mostrar las bellezas de la ciudad a través de la música y el talento de Aleks Syntek.