Aleks Syntek se preocupa por el futuro musical

La industria del entretenimiento ha sido una de las más afectadas por la pandemia del coronavirus, y peor aún, la gente que está debajo del escenario.

Aleks Syntek confiesa que esta situación ha sido complicada para todos porque no hay conciertos. La materia prima de los cantantes son los conciertos, explica el cantautor yucateco, de ahí que ante la falta de shows mucha gente la está pasando mal.

En el caso del artista confiesa que ha tenido mucha suerte: “tengo un nombre, una trayectoria, pero hay otros compañeros que no, les está costando mucho más trabajo; hay quienes ya están desesperados”.

En entrevista con el Diario, Syntek se dijo preocupado por la mala situación que están atravesando compañeros y trabajadores del ambiente artístico del país, ya que muchos proyectos se han caído y no cree que puedan retomarse.

Más allá de lamentarse, Aleks (como muchos otros artistas) ha tomado la iniciativa de ofrecer conciertos en línea, entre otros trabajos, con el fin de recaudar fondos para la gente que no está visible en un escenario, pero es parte importante para el desarrollo del espectáculo como músicos, tramoyistas, ingenieros (de luz, audio) y todo el que depende de la industria musical.

En lo personal, el artista yucateco y su familia están bien: “mis hijos y mi esposa están bien; no ha sido fácil la cuarentena, pero nos hemos adaptado, no me puedo quejar”, insistió.

La misma situación quisiera para todo su equipo y el de sus compañeros, por eso insiste en que le preocupa lo que está sucediendo.

Aleks Syntek no ha quedado exento de cancelar algún proyecto que tenía en puerta y preparaba para estos meses del año. Estaba relacionado con el teatro, donde él sería el protagonista con su música.

“Los teatros están cerrados (apenas unos están funcionando), lo más seguro es que (el proyecto) ya no se retome”.

“Es muy triste, muchos trabajos se han caído; al igual que la música, el teatro está golpeado”, lamentó.

Lo que sí tiene claro el autor de “Intocable”, es enfocar sus energías en salir adelante y sobrellevar lo mejor posible esta pandemia.— David Domínguez Massa

De un vistazo

De promoción

Aleks Syntek fue invitado al proyecto “Yucatán en el alma”. El artista grabó un vídeo para promocionar el Estado ahora que se están reactivando los servicios turísticos que estuvieron suspendidos varios meses debido a la pandemia.

En pausa

El cantautor retomará sus compromisos apenas se reactive la industria artística.