Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez cumplen 14 años juntos

Comparten su historia de amor en redes sociales

MÉXICO (Notimex).— La cantante Alessandra Rosaldo, hizo un recuento de su historia de amor al lado del actor y comediante Eugenio Derbez con una serie de fotos, que muestran desde el inicio de su relación hasta la actualidad con su pequeña hija Aitana.

La integrante de “Sentidos Opuestos”, compartió en sus redes sociales un breve video con las imágenes inéditas de su relación, y un mensaje para celebrar 14 años junto al actor de la cinta “No se aceptan devoluciones”.

“Feliz aniversario, amor mío. Gracias por todos estos años de crecimiento, aprendizaje, aventuras, sueños realizados y profundo amor. Te amo con toda la fuerza de mi ser”, escribió Alessandra.

La pareja de famosos pasa la cuarentena por la pandemia del coronavirus junto a su hija, lo cual están aprovechando para disfrutarse como familia.

“Y qué bueno que no podemos salir porque no se me ocurre mejor manera de festejar que estando en casita con nuestra hermosa hija, jugando juegos de mesa, viendo pelis, jugando con Fiona (su perrita) y simplemente apreciando y disfrutando nuestra vida juntos. Te amo”, comentó.

En el video aparecen fotos de los momentos alegres que han vivido en pareja, viajes, aventuras, su boda, la llegada de su hija y cómo conviven con ella, y concluye con la frase: “Gracias por estos 14 años a tu lado”.

Eugenio tampoco dejó pasar inadvertida la fecha para dedicarle unas palabras de cariño a su esposa.

“Has construido tanto conmigo. En todos sentidos. Cada cosa que hoy forma parte de mi vida es por ti y para ti, 14 años, y lo que nos falta juntos. Te amo”, escribió en su cuenta de Instagram.

Alessandra, de 48 años, y Eugenio, de 58, conocido por el programa “La familia P. Luche” se casaron en 2012. El año pasado estrenaron el “reality” familiar “De viaje con los Derbez”, junto a los otros hijos del comediante: Vadhir, José Eduardo y Aislinn y su esposo Mauricio Ochmann.

Síguenos en Google Noticias