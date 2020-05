Alex Fernández dedica su nuevo tema a su padre

Fiel a la tradición

CIUDAD DE MÉXICO (Notimex).— El cantante Alex Fernández estrenó ayer el vídeo del tema “El tiempo no perdona”, dedicado a su padre Alejandro Fernández, canción fuerte que gira en torno al ciclo que hay entre un padre y un hijo.

“El vídeo habla de la relación padre-hijo y a mi en lo personal me hizo llorar como bebé. La canción no la podía ni grabar, me la pasaba llorando, no podía; pero el vídeo (se estrenó anoche) está tremendamente más fuerte, lloré mal, mal”, compartió, vía videoconferencia con medios de comunicación.

Es tradición de los Fernández cantar un tema dedicado al padre, pues Alejandro Fernández, hizo lo propio con “A mi padre”, hace 13 años, dedicada a Vicente Fernández.

“Queremos mucho a nuestros papás, por eso de andar sacando canciones dedicadas a ellos. Esta es una canción de Chico Elizalde, amigo de familia, que se la envió a mi papá para que la escuchará y mi papá se la puso mi abuelo y no recuerdo si era para mí o si mi abuelo decidió que yo la grabara; me encantó, me enamoré de la canción”, comentó Alex.

El vídeo contiene imágenes digitalizadas en las que Alex le hizo algunas reformas para hacerlo más impactante.

Por otro lado, el menor de la dinastía de los Fernández adelantó que ya tiene su nuevo disco terminado, pero que por la cuarentena tuvo que posponer el estreno.

“No tenemos título para esta producción, ni tampoco fecha para sacarlo, todo depende de la cuarentena. Tenemos 12 canciones hasta el momento, pero eso puede cambiar, pueden ser más o menos. Es del mismo género mariachi, pero quiero revolucionar la música mexicana y refrescarla un poco y eso es algo que se va a notar en esta producción”, adelantó.

En ese tenor, se dijo abierto a incursionar en otro género e incluso a incluir temáticas que sean un tanto tabú.

“Estoy abierto a hacer otro tipo de cosas, no sólo de género, sino también para cierto grupo de gente, pero serán sencillos o colaboraciones”, apuntó.

Finalmente, aclaró que no es verdad que su padre “El Potrillo" construyó un búnker para resguardarse de contingencias o del apocalipsis, como se ha manejado últimamente.

“Eso del búnker es un mito no hay tal, no es un búnker para el apocalipsis, es una casa en Puerto Vallarta y decidió venir aquí mientras pasaba la cuarentena porque aquí está más cómodo, estamos en familia para poder convivir y para poder sacar lo bueno en esta cuarentena, ya que no podemos salir.

“Supongo que esto del búnker salió de una entrevista que le hicieron a mi hermana y qué dijo que estaba en uno, pero, bromeaba, es una casa y nada más”, concluyó.

De un vistazo

Herencia musical

Alex Fernández lanzará su nuevo disco cuando la pandemia del coronavirus lo permita. El hijo de “El Potrillo” publicó en 2019 su álbum debut.

En ferias

El cantante debutó en los palenques en la pasadas fiestas de octubre de Guadalajara.