Alex Kaffie llama ridícula a Yuri por decir que el Feng Shui es del diablo

Yuri se negó a participar en una sesión de Feng Shui del programa “Cuéntamelo ya” por considerar que “esas son cosas del diablo” y Alex Kaffie la llamó ridícula.

En una columna de un periódico nacional, Kaffie cuenta que Yuri fue invitada a participar en la sección Fen Shui del programa de Televisa. La cantante se negó rotundamente: “Esas son cosas del demonio y yo como mujer de Cristo no puedo prestarme a ritos satánicos”.

Como parte de la sección el tema que se abordó fue “Cómo limpiar y armonizar tu casa con ayuda del bicarbonato de sodio”. Kaffie consideró que Yuri se vio ridícula al negarse a participar.

La polémica no para ahí

El llamado villano de la televisión fue más allá al decir que si Yuri se dice una mujer en Cristo no hablaría mal y a espaldas de Gloria Trevi. Entre los comentarios de los usuarios hubo algunos que arremetieron contra Kaffie y hasta le recordaron que recientemente perdió una demanda por difamar a Lucía Méndez.

Algunos otros, opinaron que Yuri estaba en su derecho de no participar en algo en lo que no cree, pero advirtieron que si habla mal de Gloria Trevi o de cualquier otra persona eso no es ser una verdadera cristiana.

La cantante no ha contestado nada al respecto de las declaraciones de quien hasta hace unos años era su amigo, pues siempre lo invitaba a sus conciertos en el Auditorio Nacional de Ciudad de México.

Hizo las pases con Lucía Méndez

Alex Kaffie perdió hace unos meses una demanda que interpuso Lucía Méndez por difamación. El caso duró varios años, pero finalmente fue ganado por la actriz, quien exigió una disculpa pública y una cantidad que fue donada a una institución.

El conductor cumplió con lo que Lucía Méndez y el juez dictaminaron y hasta prometieron comenzar una amistad.