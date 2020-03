Alex Lora pide estar cerca de Dios y la Virgen de Guadalupe

CIUDAD DE MÉXICO. - Alex Lora pide a los mexicanos tener paciencia, tolerancia y estar cerca de Dios y la Virgen de Guadalupe en estos tiempos de incertidumbre y crisis ante la propagación del coronavirus.

"Hay que tener fe"

Desde el estudio de su casa, Lora expresó que hay que tener fe. "Yo desde niño le he pedido a la Virgen de Guadalupe que me de la gracia de poderme dedicar al rocanrol. Dedicar mi vida plenamente a esto desde hace 51 años es un milagro que me concedió".

"Después de todas las crisis que hemos tenido desde que tengo uso de razón, no veo por qué no encomendándonos a Dios y con la bendición de la Virgen de Guadalupe podamos sobreponernos y seguir para adelante".

Alex y Chela están aislados

Alex y Chela, su esposa, se encontraban en Los Ángeles haciendo promoción y se dieron cuenta de que la gente estaba asustada. Hace una semana volvieron a México y decretaron estar quince días sin ver a sus más cercanos, de los cuales llevan siete días aislados.

"Parece que nosotros no tenemos nada, pero estamos en cuarentena, apartados de todos, aunque claro que estamos en contacto y cotorreamos. Estamos protegiendo a quienes nos rodean y a nosotros mismos", dijo Lora.

Aunque estaban temerosos por las medidas que impuso Estados Unidos, al cancelar vuelos y cerrar algunas de sus fronteras, los músicos pudieron volver al país sin problemas.

"Pensamos que a lo mejor no nos iban a dejar regresar. Cuando viajamos en el avión éramos como 11 o 12 nada más", aseguró el intérprete de Pobre soñador.

Está componiendo

En este periodo de estar en casa, Alex Lora ha compuesto algunas canciones; escucha música, mientras que Chela Lora se encarga de las tareas del hogar, como cocinar, y organizar las redes sociales de la agrupación.

Como en la época de peste

El cantante reconoce que a México la pandemia le llegó después que a otros países que no lo esperaban como Italia; en donde la situación está forzando a que elijan quién vive y quién no, como en la época de la peste.

"Es una situación muy triste. El gobierno sí tiene que ver, pero uno es el que se cuida y cuida a las personas que quiere. Si no te protejes cómo puedes esperar que otros lo hagan. Yo lo que les digo es que se claven a leer y escuchar música y no tanto en las redes o la televisión.

"Que eleven su espíritu"

"Que eleven su espíritu y traten de aprovechar el tiempo para aprender cosas, practicar algo de tu profesión y detallarla".

"Cada persona es tan libre como quiere ser y en este momento estamos entendiendo la libertad, estar en contacto y hacer lo que uno goza más.

"Hay quien no quiere la libertad porque implica responsabilidad", reflexionó Lora.



Síguenos en Google Noticias