Hace unas semanas, Malverde compartió en redes sociales que tras hacerse una tomografía le informaron que tenía los pulmones chiquitos.

MÉXICO.— Alex Malverde, uno de los promotores de hip hop nacional y también conductor de radio, falleció debido a complicaciones generadas tras enfermar de Covid-19.

Pos con la novedad de que me dio COVID, no me siento mal el día de hoy, pero me dicen (después de hacerme una tomografía) que tengo los pulmones chiquitos, ahora además de pito chico soy pulmón chico. Chale puta vida.