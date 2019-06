Alex Rodriguez se disculpa por insinuar a Kylie Jenner

El deportista Alex Rodriguez se ha convertido en un habitual de los eventos más glamurosos del mundo del entretenimiento gracias a su relación sentimental con Jennifer Lopez y, como novato en esas lides, su visión de los personajes con que se cruza en esas veladas suele resultar muy entretenida.



El exjugador de los New York Yankees describió en una entrevista su paso por la popular gala del Met, el pasado mayo, afirmando que había compartido mesa “con Versace”, en referencia a la diseñadora Donatella, “el señor asiático que protagoniza ‘Crazy Rich Asians'”, “el tipo negro de ‘The Wire'”, que no era otro que el actor Idris Elba, y Kendall y Kylie (las hermanas Jenner).

Al parecer, esta última fue quien le causó una mayor impresión y no precisamente por los mejores motivos, ya que según su testimonio, Kylie se pasó la noche hablando “de Instagram, de sus pintalabios y de lo rica que era“.



Esas declaraciones no le hizo ninguna gracia, mucho menos verse retratada públicamente como una fanfarrona.

Por lo que la Jenner menor no dudó en responderle a través de Twitter asegurando: “Mmmm, no, no lo hice. Solo charlamos acerca de ‘Juego de tronos'”.

Puede que el futuro marido de JLo peque en ocasiones de indiscreto, pero también es cierto que sabe reconocer cuando se equivoca, y en esta ocasión no ha dudado en disculparse públicamente, aclarando de paso que, probablemente fuese él quien estuvo fuera de lugar con sus comentarios.