Alex Speitzer se "convierte" en Vicente Fernández en bioserie

"Le hace un favor a Vicente Fernández porque Alex Speitzer es un galanazo": fueron las palabras de Daniel Bisogno al hablar sobre la bioserie del cantante aún hospitalizado.

CIUDAD DE MÉXICO.— Alejandro Speitzer, será uno de los actores que le interprete a Vicente Fernández en la bioserie que se prepara sobre la vida de "El Charro de Huentitán", así lo confirmaron en "Ventaneando", donde Daniel Bisogno emitió su crítica sobre esta elección y desató en redes sociales los ataques en su contra.

Un "Chente" muy bien parecido

En la emisión de este pasado 9 de septiembre, el programa de espectáculos en exclusiva reveló que desde hace algunos meses se está grabando la bioserie de Vicente Fernández.

"Hay noticias de que se está preparando su bioserie en una ciudad de Hidalgo, y que el protagonista podría ser Alejandro Speitzer, por lo menos en la parte joven de don Vicente Fernández [...] Cuando lo comenté con Pati, nos comunicamos con su familia y nos confirmaron. El proyecto inició desde antes de la pandemia", comentaron los presentadores.

También indicaron que ya inició el rodaje y fue así como los conductores de "Ventaneando" afirmaron que Alex Speitzer, actor de series como "Alguien tiene que morir" o "Oscuro deseo" dará vida a Fernández en lo que fue su juventud. De igual modo, confirmaron que Carlos Rivera declinó participar en el proyecto.

Fue precisamente, esta información la que provocó que Daniel Bisogno lanzara un mordaz comentario sobre el aspecto del intérprete de "Mujeres Divinas".

"Le hace un favor a Vicente Fernández porque Alex Speitzer es un galanazo. Sí hay que ubicarnos", expresó Bisogno, quien también resaltó que el histrión y exnovio de Éster Exposito es muy bien parecido como para darle vida a "El Charro de Huentitán", quien en su opinión no es atractivo físicamente.

Cabe destacar que pese a que ya han iniciado las grabaciones de la serie, Speitzer no ha compartido imágenes personificado como Vicente Fernández, pero si ya ha portado un traje de charro. En 2018, protagonizó la película "Me gusta pero me asusta", donde apareció luciendo como todo un charro.

También podría interesarte: Vicente Fernández tiene las vías respiratorias inflamadas; no tiene Covid