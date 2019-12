Alexander Acha no canta reguetón porque no es su estilo

CIUDAD DE MÉXICO.- Alexander Acha dijo que no interpretaría reguetón, pero no porque esté en su contra, sino porque no es su estilo, prefiere la balada.

Aunque hace dos años experimentó en él a través del tema de su autoría “La Guadalupana” y en el que intervino el rapero Big Metra, considera que algunos de sus exponentes se exceden en un mal lenguaje a través de sus letras.

Canciones contra la mujer

“El ritmo no tiene nada de malo, pero hay canciones un tanto machistas y con mensajes irresponsables o que van en contra de la mujer. No me gusta que a ésta se le vea como un objeto”, apuntó el artista, quien actualmente está casado con María Rojo de la Vega.

Acha, quien en 2009 ganó el premio Grammy Latino como Mejor Artista Nuevo, admitió que este año, para la mayoría de los cantantes de su género, fue difícil sobresalir en la música debido a que el género urbano tiene acaparado el mercado.

“Se puso difícil la cosa y no es que haya dudado de mi camino, pues sé que no me voy a dedicar a cantar reguetón ni urbano, pero no es porque tenga algo en contra del género, sino porque no es lo mío”, indicó.

Tampoco pensaría en hacerlo después, pues considera que siempre habrá corazones que deseen escuchar baladas o canciones pop. “Por eso sigo aquí, porque hay mucho público que quiere otros géneros no nada más lo que ahorita está de moda”.

