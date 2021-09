Alfonso Herrera hace un llamado contra el Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— El actor Alfonso “Poncho” Herrera se unió a la campaña “Vacunarse salva vidas” para reducir esta diferencia.

Según la casa de encuestas Consulta Mitofsky, en la septuagésima quinta encuesta nacional “El coronavirus en México”, realizada a mil mexicanos mayores de 18 años del 9 al 11 de julio, el 3% de los encuestados (30 personas de mil) asegura que no desea vacunarse.

Junto a Paty Cantú y Oswaldo Silvas de Banda MS, el actor de 38 años se unió a la iniciativa organizada por la red social Facebook para promover información y medidas preventivas contra el virus mundial.

“Cada persona que no se vacune puede ser el origen de una nueva variante, una más letal o más contagiosa. La vacunación es fundamental para frenar esta pandemia, que a todos nos ha afectado en distintos ámbitos: salud física y mental, economía, trabajo, escuela”, afirmó “Poncho” Herrera.

El protagonista de la película “El baile de los 41” es consciente de que su voz como influencer, con más de 3 millones de seguidores puede contribuir a la causa impulsada por la red social que también incluye a Instagram, donde sus compañeros artistas tienen seguidores que superan los dos millones de personas.

Junto con la Asociación Mexicana de Vacunología (AMV) la campaña comenzó ayer con la publicación de la videocharla entre Walo y el doctor Raúl Romero Feregrino, hoy miércoles la de Paty Cantú con la doctora Berenice Muñoz y mañana jueves 2 de septiembre la charla entre “Poncho” Herrera y el doctor Rodrigo Romero Feregrino, secretario de la Asociación Mexicana de Vacunología.

“Disfraz” de verdad

“Vivimos en un mundo en el que cualquier mentira se puede disfrazar de verdad, hay miles de noticias falsas que día a día se difunden y viralizan con una facilidad que asusta. Lo único que puede salvarnos de la ignorancia es informarnos, cuestionar, contrastar y verificar esa información, consultar expertos, leer documentos con fundamentos científicos y académicos”, dijo el actor sobre su charla con el médico.

Aunque Herrera prefirió no referirse a las personas que no quieren vacunarse, entre ellos casos como el de su excompañero de RBD, Christopher Uckermann, sí compartió su experiencia con la inmunización.

“En cuanto la recibí (la vacuna) me sentí más seguro y tranquilo, tuve un leve dolor de brazo y un poco de sueño, pero lo mismo me pasa con la vacuna de influenza, que me pongo cada año”, contó.