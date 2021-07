El jueves casi a la media noche se confirmó la muerte del actor Alfonso Zayas. A través de sus redes sociales oficiales se dio la lamentable noticia de que sufrió un infarto.

Por su parte, Rafael Inclán, quien es primo de Zayas, reveló que el histrión estaba intubado y en coma inducido.

"Él ya no podía hablar, estaba intubado y con coma inducido. Me dieron chance de entrar, no es fácil con el Covid. Entramos uno de sus hijos y yo. Me despedí de él, había la esperanza de que reaccionara, pero ya estaba muy afectado físicamente y partió después de las 11 de la noche".

¿De qué murió Alfonso Zayas?

La hija de Zayas, Samantha, no detalló las causas de la muerte del actor hidalguense.

"Entró por algún problema sencillo, esto se fue complicando, lo vimos ya cansado. Todavía no sabemos de homenajes, todavía estamos como un poco en shock, pero mi papá pidió ser enterrado con sus papás".

Finalmente, Samantha informó que el sábado le harán una misa de cuerpo presente a su padre antes de partir al panteón, aunque como hasta ahora, sólo se realizará con los familiares y amigos más cercanos al actor.

Las mujeres de Alfonso Zayas

El caso de Alfonso Zayas era especial, no era el típico galán de película con un cuerpo escultural o un rostro de modelo, pero en la década de los 80 y parte de los 90 se convirtió en la estrella de más de 170 películas, donde compartió cuadro con las mujeres más bellas de México, gracias al llamado cine de ficheras.

Uno de los nombres que aparecen en esta larga lista es el de Maribel Guardia, con quien el romance traspasó la ficción y llegó a la vida real.

Durante una entrevista para el programa "El minuto que cambió mi destino", la costarricense compartió que su encuentro se dio mientras hacían teatro.

"Tenía yo 19 años cuando lo conocí, la verdad es que fue sólo un ratito, pero se portó siempre como un caballero", dijo Guardia. Nombres como Lorena Herrera, Lina Santos, Sasha Montenegro, Anais de Melo, Grace Renat, Rebeca Silva y Angélica Chain, aparecen en la historia profesional de este actor nacido en Tulancingo, Hidalgo, en 1941; y que en su momento fueron consideradas como las más sensuales del momento, pero que en la pantalla grande caían rendidas a los pies de los personajes de Zayas, casi siempre hombres sencillos y de barrio, pero con un gran sentido del humor y carisma.

"Una vez escuché a Andrés García decir que él había estado casi con dos mil mujeres, y yo ando por ahí, y no de hablador como él", dijo el actor a la revista TV Notas.

Títulos como "Hilario Cortes", "El rey del talón" (1980), "La pulquería" (1981), "El día de los albañiles", "Los maistros del amor" (1984), "Tres mexicanos ardientes" (1986), forman parte de su carrera profesional donde las historias le ponían enfrente a sus increíbles conquistas; sobre si tuvo un romance con algunas de ellas fuera de la pantalla, Alfonso Zayas jamás quiso revelar nada, porque aseguraba no había necesidad.

En la vida real el actor tuvo siete matrimonios y nueve hijos, pero desde siempre ha mantenido esta parte de su vida muy reservada.

Lamentan su partida

"Siempre fue súper conmigo. Claro que me duele y me atrevo a decir que no sabes cómo duele, mucho, mucho... Él me enseñó la comedia pícara", escribió César Bono.

Hace algunos años, en Perú ,filmamos juntos . Hoy Alfonso se va de este plano🌷

Gracias por tu amistad, gracias por las anécdotas , gracias por las sonrisas. #Alfonso Zayas pic.twitter.com/sRShtC2QF9 — Edgar Vivar (@varedg) July 9, 2021

"Una semana duró intubado y ya empezaba a sufrir mucho, es por eso que lo indujeron al coma y ya no despertó", compartió Rafael Inclán.

"Hablé con él hace unos días y me comentaba que estaba bien de salud. Ahora, desperté con esta terrible noticia de mi hermano", dijo Luis de Alba.

"Fue siempre un caballero conmigo y fue un gusto conocerlo. Un gran padre, hermano, amigo. Lo recordaremos con cariño", posteó Maribel Guardia.