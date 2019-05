Alfredo Adama tacha de “gorda inmunda” a su excuñada

Además llama “ignorante” a su exmujer

Alfredo Adame sigue en medio de la polémica, primero le declaró la guerra al investigador paranormal Carlos Trejo con quien peleará “formalmente” en breve; y ahora arremete en contra de su exmujer, Mary Paz Banquells.

Todo comenzó cuando Mary Paz declaró que desde agosto de 2017 no recibe dinero de Adame, pese a que un juez determinó una pensión del 30 por ciento para ella. No obstante, aseguró que ella deja todo en manos de los abogados, ya que “a mí no me gusta estar en pleitos. Cuando se resuelva, si se resuelve a mi favor, ¡qué bueno!”.

Mary Paz dijo que es gracias a su trabajo en el montaje “Made in México” ha logrado “sacar adelante a mis hijos, porque me toca trabajar y ahí vamos saliendo adelante”.

Adame contraataca

En entrevista para el programa “De primera mano”, Adame confirmó que un juez determinó tal medida, pero negó estas dispuesto a darle “ni un peso partido por la mitad”.

“Si yo le doy un peso, la mitad va a ir a dar con la gorda inmunda de su hermana (Ariadne Banquells) y a su sobrina, y el resto posiblemente a mis hijo, porque quién sabe”, declaró el actor, quien también se refirió a ella como una “gorrona, encajosa, metiche, mentirosa, mitómana y todo lo demás”.

Sin embargo, aclaró que sí paga una pensión a sus hijos, Alejandro y Sebastián: “Cada lunes le doy a Sebastián 4 mil pesos para que vaya con el chófer a hacer la despensa con Alejandro. Y se lo doy a ellos (el dinero), porque sino la otra va y le da la mitad a sus hermanos, que mantuve más de 20 años”.

Se defiende de las críticas

Mary Paz Banquells y Alfredo Adame estuvieron casados durante 25 años. Según el actor, el matrimonio terminó debido a la hermana de su mujer, que con calumnias se encargó de “matar a la gallina de oro”.

El actor se defendió de las críticas que lo tachan de misógino por referirse a su exmujer y excuñada con términos peyorativos, asegurando que debido a la mala imagen que han proyectado de él en los medios le han bloqueado varios trabajos. Incluso aseguró que no está recibiendo dinero por su participación en una telenovela y que le es muy difícil encontrar trabajo actualmente.