Alfredo Adame afirma: ''Soy el dios del rating''

CIUDAD DE MÉXICO.- "Soy el dios del rating", dice orgulloso Alfredo Adame, pues a pesar de perder una demanda contra su expareja Diana Golden, que reveló su "precaria situación"; asegura tener mucho trabajo.

Prueba de ello es que el histrión recientemente participó en el programa "Perdiendo el juicio", como invitado del productor Memo del Bosque, quien lo considera el "mexicano que más madres ha mentado". Además asegura que recientemente le hablaron de Televisa y vienen proyectos en puerta.

Cuenta que también tiene ofertas en el extranjero, por si no se llegan a concretar los proyectos en Televisa.

"Para el año que entra hay varias telenovelas (en Televisa) donde me están contemplando a ver si sirvo para el personaje y si no, no pasa nada, también me llamaron de Argentina para una telenovela, de Estados Unidos para un programa de televisión y trabajo no me va a faltar".