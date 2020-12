Alfredo Adame da positivo a la prueba de Covid-19, ya está en tratamiento

El actor y ahora político recomendó a sus seguidores que se cuiden, que extremen sus precauciones, que hagan caso a las autoridades.

MÉXICO.— Alfredo Adame se realizó una prueba para detectar la presencia de coronavirus por pura prevención, pero se enteró que dio positivo.

El actor reveló que acudió al doctor a pesar de no presentar ningún síntoma, pero cuatro personas en la producción de su proyecto en Youtube llamado "La ley de Adame" resultaron contagiadas del SARS-CoV-2.

Por ahora se encuentra aislado en su casa y no ha presentado ninguna dificultad grave.

El también conductor dijo que la noticia lo impactó porque él había extremado sus cuidados, sin embargo ahora comprueba que nadie está exento y espera que pronto pueda dejar atrás este difícil momento.

"Me estuve cuidando, incluso hice acciones especiales, por ejemplo de estarme poniendo con un roll on el bactericida en las fosas nasales, salía con el cubrebocas a todos lados, saniticé mi casa, pero ahora sí que no sabes ni dónde, quién, cuándo, ni cómo", explico Adame.