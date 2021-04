Alfredo Adame en nueva polémica: filtran audio de una supuesta agresión

En un nuevo audio que se filtró se puede escuchar cómo Alfredo Adame, presentador, actor y candidato a diputado federal en Ciudad de México, golpea a un hombre que le está reclamando un pago por un servicio de publicidad.

El hombre que expuso la grabación de la conversación asegura que Adame le rompió algunas costillas y un brazo.

Nuevo escándalo

Los audios fueron sacados al público por los presentadores de Chisme No Like, quienes dicen estar intentando hacer que la persona que les envió la evidencia de la agresión denuncie, pues se encuentra asustado después del ataque del presentador.

Javier Cerinani y Elisa Beristein aseguraron que el hombre fue golpeado por Alfredo Adame y los escoltas que lo acompañaban.

Lo amenazan

También, agregaron que esta persona no sólo fue agredida física y verbalmente, sino que incluso es amenazada.

En el audio se logra escuchar que una persona le reclama al presentador no haber recibido el pago de un servicio de publicidad que supuestamente se había acordado, pero nunca se llevó al cabo.

Adame se escucha molesto por las acusaciones y se defendió diciendo: “Yo te dije ‘si se te debe algo, te lo pago’”.

Se acusa a Alfredo Adame de presuntamente agredir a una persona y romperle un brazo y varias costillas.- Foto cortesía de Alfredo Adame

Sigue el reclamo

Mientras que la persona siguió reclamándole el pago por llamados de audio, Adame respondió gritando “no te equivoques, cabr... No te quivoques, eh, pendej... A mí no me vas a decir esas pendej...”, pues según el agredido estaba levantado falsos acerca de sus servicios.

“Si se te debe, se te paga. ¿Le debes dinero? No te debe nada, así de fácil, cabr... A mí no me estés diciendo que te estoy robando ni nada, no se te debe ni madr...”, respondió el actor.

Provocación

La conversación siguió volviendose más acalorada y las voces se entremezclan entre insultos y gritos entre las personas que se encontraban ahí, por lo que Alfredo Adame comenzó a incitarle al hombre que le pegara si es que en realidad se sentía tanto valor para enfrentarse a él.

“Órale, vámonos allá afuera para que no se arme el pedo aquí (...) Vas a ver, deja que te ponga en tu p... ma...., pen... de mier..... Deja que te reviente la ma... y vas a ver, pen..... A mí no me hablas así”, agregó.

El mismo día que el actor y candidato de RSP, Alfredo Adame, aseguró que los 40 mdp de los que habló en un audio filtrado eran por la venta de cubrebocas 3M1860, la empresa 3M lo desmintió.https://t.co/jd2BY2Od0O — Proceso (@proceso) April 7, 2021

Ruidos y silbidos

Después de que Adame le dice al hombre que se retire, se escucha cómo varios objetos cayeron al suelo o fueron aventados y se rompen, también se escuchan gritos a lo lejos, silbidos y personas intentando detener la pelea.

Esta parte del audio en donde se puede oír al enfrentamiento dura cerca de 30 segundos.

Con mucho miedo

La persona que acompañó al actor y grabó la conversación, es quien le pide tranquilizarse, mientras Adame dice “llévenselos” con una voz entrecorda y agitada por la pelea.

Los presentadores de Chisme No Like dicen que están tomando cartas en el asunto, pues nunca habían tratado un caso en el que la persona agredida sintiera tanto miedo que no quisiera actuar legalmente encontra de su agresor.

Alfredo Adame ya se vio involucrado en otra polémica en donde se le culpaba de intentar cometer un robo.- Foto Instagram Alfredo Adame

No es la primera vez

En una ocasión anterior, otros audios exponiendo a Alfredo Adame ya habían sido revelados por un empresario.

En estos, se escuchaba que el presentador había llevado un presunto robo millonario que haría durante su campaña política.

Un juez federal vinculó a proceso a Alfredo Adame, actor y candidato de Redes Sociales Progresistas, por un delito relacionado con la omisión de no haber notificado el cambio de domicilio fiscal al SAT #RegístrateGratis https://t.co/LEVlgAWY17 — REFORMA (@Reforma) April 8, 2021

Silencio del actor

Ante las acusaciones, el actor respondió que la conversación había sido sacada de contexto y manipulada para manchar su imagen de nuevo político.

Hasta el momento, el candidato a diputado federal no ha hecho ninguna declaración acerca de los nuevos audios filtrados.