Alfredo Adame y Carlos Trejo se enfrentan en duelo… de rap (VIDEO)

MÉXICO.— A meses de que fuera cancelada la tan esperada pelea “del siglo” entre Alfredo Adame y Carlos Trejo, ahora sí se han enfrentado, pero en una pelea de rap.

El cazafantasmas y el actor se han enfrentado, pero en esta ocasión han cambiado los golpes por las rimas junto al rapero Big Metra, durante el programa +Noche de Israel Jaitovich.

La “batalla” sucedió al ofrecerles formar parte de la nueva sección de rimas del programa: “No la chifles que es cantada”.

La propuesta fue por separada, pero luego ambos se presentaron en el escenario para “rapear” junto a expertos como a Big Metra y Morpho.

En el duelo ambos se lanzaron indirectas muy directas y, sacaron a flote todos los comentarios que dijeron durante su tan esperada pelea que siempre no se realizó.

Y que nadie se preocupe: en un momento lo despacho. Cree que se ve muy rudo, pero más bien parece un mamarracho”, arremetió Adame contra Trejo.

Todos pueden criticarme, pero no me desubico, mientras mi mujer no me diga ‘pitochico’”, respondió, en rimas, el cazafantasmas.