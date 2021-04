"Alguna vez me dio una 'nalgadiza'": Alejandra Guzmán habla de su papá

En entrevista la cantante afirmó que Enrique Guzmán es un hombre bueno y si alguna vez le pegó fue porque algo hizo mal.

MÉXICO.— Alejandra Guzmán estuvo con Adela Micha en el nuevo programa de la periodista "Me lo dijo Adela", ahí la cantante habló de toda la polémica en la que se encuentra envuelta su familia, luego de que su hija, Frida Sofía haya confesado de que abuelo, Enrique Guzmán abuso sexualmente de ella cuando tenía cinco años.

La intérprete de "Reina de corazones" aprovecho el espacio para defender a su padre, de quien también dijo está sufriendo mucho por lo que declaró Frida, pero sobre todo por lo mal que la está pasando la joven, quien aparentemente no se ha dejado ayudar por su familia.

En la entrevista, la cantante aseguró que su padre siempre ha sido un hombre respetuoso con todas las mujeres de su familia. Pero admitió que alguna vez Guzmán la golpeó, pues insinuó que al haber hecho algo mal "se lo merecía".

En la plática Adela cuestionó a Alejandra sobre si después de la acusación de abuso sexual de su hija hacia su abuelo, ella habló con su famoso padre.

A esto la cantante explicó que le preguntó tanto a él como a su madre Silvia Pinal e incluso a su media hermana Sylvia Pasquel, señalando que ésta tenía tan sólo 14 años cuando el cantante y la diva del cine mexicano se casaron, algo que hubiera sido muy atractivo para alguien con esa clase de inclinaciones.

Sin embargo, Alejandra recalcó no pasó nada con ella ni con nadie más de la familia.

"No es posible que se nos señale y se nos juzgue, que se nos crucifique con algo que no he hecho, ni yo, ni mi padre y lo digo con el corazón, porque lo conozco, porque me dio la vida y porque lo amo, y a mi hija también la amo y le di la vida, y la perdono porque sé que está enferma, porque sé que ella no es así", explicó la cantante con lágrimas en el rostro.