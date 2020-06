Alicia Keys se manifiesta con música

NUEVA YORK (EFE).— Alicia Keys aborda una de las cuestiones sociales más candentes, la violencia policial, en su nueva canción, “Perfect Way To Die (La forma perfecta de morir)”, que lanzó ayer en internet.

La ganadora de 15 premios Grammy aseguró que sintió que debía escribir una canción contra las injusticias.

“He sentido que la música me ha llamado como no me había llamado antes”, dijo en la red social Instagram.

“Me estoy dejando guiar por ella. Esta canción es muy poderosa y dolorosa porque nosotros tenemos el corazón roto por la muerte injusta de muchos”, agregó.

Alicia Keys publicó la canción escasas semanas después del inicio de una oleada de protestas en Estados Unidos, que también se han extendido al mundo.

“Por supuesto, no hay una manera perfecta de morir”, aseguró Alicia.

“Esa frase ni siquiera tiene sentido. Igual que no tiene sentido que haya tantas vidas inocentes que no nos debieron de haber quitado por la cultura destructiva de la violencia policial”, escribió la artista.