Alicia Machado confiesa un amorío con Ricardo Arjona

CIUDAD DE MÉXICO, (El Universal).- Alicia Machado reveló durante el programa "Tu-Night Show", conducido por Omar Chaparro, que sostuvo un amorío con el cantante Ricardo Arjona.

La confesión se dio cuando a la beldad le preguntaron ¿qué hombre casado y famoso te ha intentado llevar a la cama? La actriz respondió que vivió una relación con Ricardo Arjona cuando él estaba presuntamente casado aún con la puertorriqueña Leslie Torres.

Ricardo Arjona, el cantante guatemalteco.- Foto de elnacional.com

Si me preguntan...

Ante tal confesión todo el foro del programa quedó en shock. Alicia, con unos tragos encima, dijo: "Si me preguntan, yo les digo".

La conductora detalló que el guatemalteco fue mentiroso.