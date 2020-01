EE.UU.— Alexa Dellanos, hija de Myrka Dellanos, regresó a Instagram más atrevida. Anteriormente, quitó todas sus fotos sexys por congraciarse con su religión.

Pero, no tardó en regresar a lo suyo, y para muestra, la reciente publicación donde se le ve posando con un bikini dorado.

A esta foto le llovieron muchos comentarios, en su mayoría halagos y piropos, sin embargo, uno no pudo pasar desapercibido, ése fue la crítica de la Miss Universo 1996, Alicia Machado.

En la imagen que Alexa publicó se le ve presumir su gran busto, su pequeña cintura y sus enormes caderas, todo en un mini bikini dorado.

A esta instantánea los fans de inmediato le mandaron cientos de mensajes en los que alababan su figura.

Pero Alicia Machado, se atrevió a pensar totalmente lo opuesto. Sin tapujos escribió sobre lo que pensaba de su 'escultural figura':

"Pobre muchacha, en lo que pise los '40' no me quiero imaginar en el fenómeno que se convertirá, ojalá que lo que trae implantado no resulte con consecuencias secundarias como todo lo que a poco se ha ido descubriendo", señaló Machado.