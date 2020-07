Alicia Machado prefiere aceptar su edad a parecer "travesti"

MÉXICO.— Una vez más, Alicia Machado se fue contra sus críticos, quienes no dejaron de hablar sobre el paso de la edad y el físico de la actriz.

Por lo que la exreina de belleza no tardó en responder que prefiere aceptar su edad, a hacerse tantas cosas en su imagen y parecer un "travesti".

En un vídeo que subió en su cuenta de red social, la Miss Universo 1996 indicó:

"Recuerden que hay mucho filtro y mucho photoshop, no todo lo que se ve, es como se ve muchas veces. Y sí, uno envejece, ¿cuál es el problema?", indicó desafiante ante sus ‘haters’.

Asimismo, manifestó que ella se siente orgullosa del paso del tiempo:

"Yo prefiero estar vieja y no tener cáncer, por ejemplo, o qué se yo, estar vieja y no tener coronavirus; o estar vieja y ser feliz y ser exitosa; o estar vieja y no parecer un travesti, toda llena de polímeros, botox y cirugías por todos lados: pestañas de mentira, boca de mentira, nariz de mentira, cejas de mentira, pelo de mentira, uñas de mentira, cintura de mentira, tetas de mentira, culo de mentira", enumeró.

Irónica, finalizó diciendo que se tomaría un tequila "en honor" de quienes ven acabada su vida.

