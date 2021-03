Alicia Villareal es "atacada" tras revelarse el abuso sexual que sufrió su hija

Melenie salió en defensa de su madre, luego de que internautas atacaran a la cantante, quien aparentemente no apoyo a su hija.

EE.UU.— Melenie Carmona tuvo que recurrir a sus redes sociales otra vez, pero en esta ocasión para aclarar que cuando ella reveló que fue víctima de abuso sexual por parte de un familiar, siempre recibió apoyo de su madre Alicia Villarreal, quien ha sido atacada por este hecho.

"No fue mi intención exponer a mi mamá, ni dar a entender que ella no hizo nada o que no hizo lo correcto en su momento, porque sí lo hizo, ella como siempre brindándome todo su amor no ha dejado de estar a mi lado", escribió Melenie en Instagram.