Alista Alejandra Guzmán el tema “Vive y deja vivir”

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Alejandra Guzmán se encuentra preparando el lanzamiento de su próximo sencillo con el que pretende llegar a sus seguidores para que se identifiquen con una letra de empoderamiento y disfrute.

Dicha canción, asegura la cantante, se trata de “Vive y deja vivir”, inspirada en las polémicas en las que se ha visto envuelta con su hija Frida Sofía.

“No voy a escuchar consejos de un desconocido… Prefiero tropezarme y aprender de mi error que preguntarle o querer quedar bien con alguien allá afuera que ni siquiera conozco. Yo no me alimento de esa negatividad y de todo eso que he sufrido desde el 10 de mayo del año pasado, y que nunca había vivido a ese nivel todo el acoso mediático”, expresó Alejandra en Instagram.

“Vive y deja vivir” busca ser posicionado como un himno positivo para dejar fluir: “Siempre de aquí para allá en cualquier lugar, siempre me critican, no dejan de hablar, que me visto fatal, que nada normal, que en la vida loca todo puede pasar. Mejor me tropiezo a escuchar un consejo”, es parte de la letra del tema.

Con quien las cosas no parecen mejorar es con Frida Sofía, pues desde hace un año ambas están distanciadas.