"Allá te espero": las últimas palabras de "Don Ramón" a "Kiko"

En entrevista, el actor y comediante Carlos Villagrán reveló cuáles fueron las últimas palabras que el fallecido Ramón Valdés le dijo.

MÉXICO.— Carlos Villagrán, actor y comediante mejor conocido como "Kiko” papel interpretó en la serie “El Chavo del 8”, en una plática con la hija del también comediante Ramón Valdés, reveló cómo fue la última charla que tuvieron.

El histrión también comentó que la muerte de "Don Ramón" le afectó mucho, ya que él y Valdés eran buenos amigos, pues no solo trabajaron juntos en la programa de “Chespirito”, también formaron parte de una serie muy similar a la de Roberto Gómez Bolaños, solo que está se grabó en Venezuela y se llamaba "Federrico”.

En entrevista con Carmen Valdés, hija de "Don Ramón", Carlos Villagrán confesó tenerle mucho cariño y aprecio a Ramón Valdés. También detalló que pese a su ocupada agenda, tuvo tiempo para visitar a su amigo, quien estaba internado en el hospital Santa Elena.

Fue en esa visita al nosocomio en donde "Kiko" encontró muy delgado a Ramón Valdés, pero pese a su estado él conservaba su buen humor y hasta “sus bromas”.

“Yo lo vi muy delgado y ya vi que le faltaba muy poco tiempo. Así que lo abracé y empecé a llorar. A lo cual él me dijo: ‘Ya, no llores cachetón. Allá te espero’. Le digo: ‘¿Allá con el Señor?’. ‘No te hagas el tonto: allá abajo’, me respondió”, narró "Kiko" con una sonrisa.