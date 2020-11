Allizzon Lozz, actriz de "En nombre del amor", está casi ciega (Vídeo)

Usando lentes de contacto desde que estaba en segundo de primaria, lo que más deseaba Allisson Lozz al cumplir la mayoría de edad era que le realizaran una cirugía láser para corregir sus problemas de visión.

Pero su tan anhelado deseo se truncó de la noche a la mañana con un diagnóstico inesperado: "Me dijeron: 'No puedes, tu retina es muy delgada, tu ojo es muy ovalado, entonces no eres candidata a cirugía'", rememoró la retirada actriz en una reciente transmisión en vivo en Instagram.

"Me dijeron que mi córnea estaba muy mal y que no iba a poder aguantar la cirugía y que necesitaba tratamientos para fortalecer la córnea o a los 30 (años) más o menos iba a quedar ciega y sí estoy viendo que ya estoy quedando medio ciega", reconoció Allisson.

Allisson Lozz con Sebastián Zurita en la telenovela "En nombre del amor ".- Foto de Mezcalent

Dolorosa noticia

La noticia supuso en su momento un doloroso golpe para la inolvidable protagonista de telenovelas como Al diablo con los guapos, quien intentó buscar sin éxito otras alternativas.

"Vine a Estados Unidos a corroborar, fui a una clínica en Texas muy buena, pero me dijeron lo mismo", compartió la ahora vendedora de productos cosméticos.

Allisson Lozz en la telenovela "Al diablo con los guapos".- Foto de Mezcalent

Secuelas pscicológicas

"Casi muero, es lo que esperé desde que tengo uso de razón. Uso lentes desde que estaba en segundo de primaria, entonces yo quería operarme, era lo que más deseaba", admitió.

Hoy, Allisson está sufriendo las consecuencias de su notable pérdida de visión.

"Tengo mi iPhone y es el plus pero aún así ya mis ojitos no me dan".

"Estoy bien ciega desde muy jovencita y me dijeron que para los 30 según ya no iba a ver nada y así, entonces tengo 28, faltan dos para no ver nada según, esperemos que la tecnología avance más", expresó la también heroína del melodrama En nombre del amor.

