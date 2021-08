“Almas rotas” le da cuatro premios a Daniela Zavala

La actriz Daniela Zavala confía en su instinto a la hora de decidir si acepta o no un proyecto, se fía de esa voz interior que tiene y que le deja ver si el personaje es para ella o no. No se equivocó cuando optó por participar en “Almas rotas”, una película en la que el personaje que interpreta la ha llevado a ganar varios reconocimientos como mejor actriz en festivales internacionales.

Comparte que cuando se decide por un proyecto nunca piensa en lo que va a venir después, cada día del rodaje se entrega al personaje, a retratarlo con la mayor verdad posible, siendo honesta y leal a su camino para que viva lo que tenía que vivir, sentir y transitar.

Respecto a los reconocimientos como mejor actriz que ya ganó este año en el Roosevelt Film Festival, los New York Movie Awards, el Cinema of the World International Film Festival y el Festival de Cine de Tequila por su trabajo en el filme “Almas rotas”, Daniela Zavala indica que “es un gran honor, me da felicidad, me llena de gozo y me hace sentir más comprometida con los proyectos venideros”.

La película se estrenó en noviembre de 2020 en el Festival Internacional de Cine de Morelia.

La actriz manifiesta que está muy contenta con este éxito y que la producción se haya podido concluir, pues se terminó de grabar apenas dos semanas antes de que se iniciara la pandemia en el país y se dispusiese la necesidad de aislamiento.

Daniela indica que “Almas rotas” cuenta la historia de una pareja que tuvo una pérdida significativa en su vida, la de su hija, en una hacienda antigua de Michoacán y el padre, por el dolor, decide abandonar a su mujer.

Este hecho sirve de antecedente al relato, pues en realidad la trama aborda el regreso de Julián, el esposo, 10 años después a la hacienda donde dejó a María, el personaje de Daniela, y sus esfuerzos para recuperar lo perdido, el amor de ella y su lugar en el mundo.

Sin embargo, para ese entonces María ya está viviendo con alguien más, de manera que se forma un triángulo amoroso en el que se dan fuertes acontecimientos para los tres, como resultado de que Julián decide permanecer en la hacienda sin que la pareja sepa que se trata del hombre que se fue y con quien María tuvo una hija.

Se espera que este año “Almas rotas” llegue a las pantallas de cine, pues los productores están en pláticas con Cinépolis para presentarla en sus salas de arte. También se analiza la posibilidad de que esté disponible en alguna plataforma de streaming.

Daniela Zavala asegura que cuando elige un personaje es porque éste le robó el corazón desde la primera lectura del guión. Si siente que es entrañable, interesante, tiene tela de donde cortar entonces le dice sí.

Asimismo, le tiene que gustar el guión e influye quiénes serán sus compañeros de trabajo y quién va a dirigir la película, la serie, la tenovela o la obra de teatro.

La actriz tiene en puerta la grabación de una telenovela de Ignacio Sada, productor de Televisa al respeta, estima y admira mucho.

Versión libre

“Volverte a ver” es el nombre de ese melodrama, versión libre de una producción que se realizó hace muchos años y que se llamó “Viviana”, con Lucía Méndez y Juan Ferrara en los papeles protagónicos.

Platica que se toma la idea original de esa telenovela pero los personajes están retrabajados, muchas cosas se cambiaron para que la historia funcione en la actualidad, ya que todo ha avanzado y los papeles tienen que ser contemporáneos, obedecer a las necesidades de ahora.

Añade que su personaje es la mamá de la protagonista, una mujer de nombre Adela que vive en la costa y, al golpearse la cabeza, pierde la memoria. Trece años después comienza a tener recuerdos, como que tiene una hija y va a buscarla.

Afirma que es un personaje hermoso, diferente de lo que ha hecho en la televisión, por lo que está contenta.

Las grabaciones de la telenovela se iniciaron hace unas semanas, pero Daniela se sumará en unos días más y a partir de ahí continuará en el proyecto por seis u ocho meses.

Al momento de aceptar un proyecto, la actriz Daniela Zavala básicamente confía en su instinto y se deja llevar por la primera impresión. Por ello a veces dice que no, pues siente que es lo más honesto para ella y los productores, al igual que para otra actriz que sí se sentiría bien con el personaje.

Daniela Zavala es también escritora, ya que estudió dramaturgia y guión, y cuenta que en la pandemia tuvo tiempo para enfocarse en un proyecto en particular, una novela en la que se ha enfocado con disciplina y dedicación. Aún no la termina, pues siente que son los personajes los que dicen cuándo se acaba y por ahora la historia sigue, por lo que continúa trabajando lo más que puede en este proyecto antes de iniciar las grabaciones de la telenovela “Volverte a ver”.— IRIS MARGARITA CEBALLOS ALVARADO