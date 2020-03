Alternativas y cancelaciones

Recomendaciones de varios artistas contra el Covid-19

Desde ayudar a otros a lidiar con el aislamiento hasta la cancelación de eventos, son algunas maneras en que la industria del espectáculo está reaccionando a la pandemia del coronavirus.

El Festival de Glastonbury, uno de los eventos musicales de verano más grandes de Gran Bretaña, se canceló.

Los organizadores, Michael y Emily Eavis, expresaron que el festival, que estaba previsto del 24 al 28 de junio, no se realizará sino hasta 2021.

Esto “inevitablemente tendrá implicaciones financieras” para el personal, los proveedores, las fundaciones benéficas apoyadas por Glastonbury y otros. Pero añadieron que no había más opción que cancelar el festival ante el consejo del gobierno de que la gente evite el contacto con otros.

Taylor Swift, Kendrick Lamar, Pet Shop Boys y Paul McCartney estaban entre los artistas programados para la edición por el 50o. aniversario del gran espectáculo musical.

El festival se realiza en Worthy Farm, en el sur de Inglaterra, cada junio. Los 135,000 boletos para el evento de este año se agotaron en una hora a la venta.

Por otra parte, la cancelación del concurso de canciones de Eurovisión era “una decisión inevitable”, explicó ayer la holandesa Shula Rijxman, presidenta de la empresa de radiodifusión pública NPO, una de las organizadoras del festival en Rotterdam.

Era la primera vez que este concurso iba a celebrarse en los Países Bajos desde 1980 y su cancelación supone un gran golpe para los organizadores holandeses.

El evento, que iba a tener lugar entre el 12 y el 16 de mayo en el centro de congresos Ahoy, ha sido cancelado por decisión de la Unión Europea de Radiodifusión (UER).

El productor principal y ejecutivo del festival de este año, Sietse Bakker, explicó que esta es “una medida contra los desafíos que afrontan las personas afectadas, directa o indirectamente, por el coronavirus y las medidas difíciles, pero necesarias, que se están tomando”.

El concejal de la ciudad Said Kasmi calificó esta decisión de “una lástima, pero la única sensata”.

La UER no ha señalado una fecha o lugar concreto para la celebración del festival, pero los neerlandeses entienden que la edición de 2021 se llevará a cabo en Rotterdam en un momento diferente.

El cantante Alejandro Fernández informó, a través de su cuenta de Instagram, que se une a una campaña de concienciación que brindará información acerca del manejo del Covid-19.

“Igual que todos ustedes, he buscado respuestas, consejos e instrucciones de qué puedo hacer y no hacer, y me he dado cuenta de la falta de información clara y el exceso de información falsa que se está dando en las redes sociales”, indicó.

Por esta situación, Fernández decidió unir fuerzas con el doctor Juan, quién lleva la sección médica de un programa de revista matutina, para informar y concientizar al público de la importancia del distanciamiento social.

“El llamado es a quedarnos en casa y cuidar a nuestros padres y abuelos, que son los más vulnerables en este momento”, mencionó.

En otra parte del vídeo informó que cancela todas su presentaciones.

Enrique Bunbury anunció ayer que pospone el lanzamiento de su nuevo disco de estudio, “Posible”, cuya salida al mercado estaba originalmente planteada para el 17 de abril y ahora quedó aplazada a una nueva fecha por determinar.

Warner Music informó que seguirá disponible la preventa del álbum en las plataformas habituales “con una fecha orientativa de salida, que en ningún caso es definitiva”.

Ayer se lanzó su nuevo sencillo, el tercero extraído de dicho nuevo disco, el décimo de estudio de su carrera en solitario.

Previamente, Bunbury publicó el tema “Deseos de usar y tirar“, definido como “una mezcla de bolero y electrónica contemporánea“, con un videoclip en el que homenajeaba la serie de televisión “Twin Peaks” y que estaba protagonizado por la actriz transgénero Jessica Hogan.

Tras él, lanzó en febrero “Un hombre de acción“, otra de las canciones de “Posible“, con un dinámico videoclip imbuido por la estética de los videojuegos de combates de los años 80.

De las letras de su nuevo disco, Bunbury dijo en declaraciones recogidas por Warner Music que “giran en torno a las distintas versiones de uno mismo que hemos dejado pasar y las infinitas opciones y posibilidades con las que podemos moldear nuestro futuro individual.”

“Posible” toma el relevo a “Expectativas” (2017), que fue número 1 en ventas en España y su último álbum de estudio de su discografía.

Más recientemente añadió a esta el disco en directo “California Live!!!” (2019) y el recopilatorio “Canciones 1987-2017“, que recogía también su época como líder de Héroes del Silencio.

El argentino Luciano Pereyra, uno de los tantos artistas cuya gira ha quedado desbaratada por la pandemia del coronavirus, afirmó que en momentos difíciles como los que vive hoy el mundo, la música ejerce como “un respiro” para el alma.

En una charla en Buenos Aires para presentar su nuevo tour, que planea llevar a Estados Unidos, España, México, Uruguay, Perú y Chile y que ahora está en el aire, el cantante, de 38 años, se refirió a la “incertidumbre generalizada” que vive el mundo en este momento “distinto, raro y difícil”.

Remedio

Con invocaciones a Jesucristo como remedio contra el coronavirus en un vídeo musical que raya en lo cómico, el cantante boliviano Saxoman firma una canción que para él tiene mucho de “serio” y que llama la atención más allá de Bolivia.

El audiovisual ha alcanzado más de 400,000 reproducciones en YouTube y ha valido para que la canción de Américo Estevez Román, verdadero nombre de Saxoman, destaque en programas de humor o curiosidades en Argentina y España.

“En el nombre de Jesucristo yo te ordeno a ti, coronavirus. Sal, sal, sal de mi planeta“, dice el estribillo de la canción lanzada el pasado 5 de marzo, que se ajusta a un estilo de rock con solos de guitarra y que tiene más de 4,200 me gusta y casi una misma cantidad de reprobaciones.

Saxoman admitió que aunque el vídeo es “medio gracioso, un poquito cómico”, hasta “de fantasía”, el sentido de la letra va “en serio”, pues considera que con el audiovisual que recurre a la técnica del croma contribuye a “ayudar” al planeta en medio de la pandemia.

En las imágenes, Saxoman aparece junto a los Casanovas, dos músicos que tocan el bajo y la batería, que son sus hijos, todos con tapabocas, y en sitios como la ciudad en la que se cree se originó el virus en China, Wuhan, con plagas de murciélagos y ejércitos divinos.

En una de las partes más divertidas, que según Saxoman recrea la fantasía de Hollywood, es cuando él lanza rayos de exterminio contra varios elementos circulares y con puntas, que representan al virus.

Temas que se han relacionado con la lucha contra el Covid-19 se han multiplicado en las listas de los más escuchados como protagonistas musicales durante la pandemia, desde “Sobreviviré”, de Mónica Naranjo, y “Resistiré”, del Dúo Dinámico, hasta “The End”, de The Doors, y “Viva la vida”, de Coldplay.— AP, EFE y Notimex

