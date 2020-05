“Altísimo Live!”, un evento musical y de gran ayuda

MIAMI (EFE).— Estrellas de la música latina como Los Tigres del Norte, Maluma, Maná, Alejandro Sanz o J Balvin se unirán hoy en el concierto “Altísimo Live!”, que combinará la celebración del Cinco de Mayo con la recaudación de fondos para los trabajadores agrícolas afectados por el coronavirus en Estados Unidos.

“Este momento representa un momento decisivo y necesario para la unidad total de la comunidad latina”, declaró el empresario de origen cubano Manny Ruiz, el presidente de este festival musical virtual.

Los organizadores explicaron en un boletín que la iniciativa fue inspirada el concierto “Live Aid” de 1985, que recaudó fondos internacionalmente para las víctimas de la hambruna en África. La idea esta vez es recaudar tres millones de dólares, con donaciones de cinco dólares cada una para el “Farmworkers Pandemic Relief Fund”, la bolsa de recursos para los agricultores afectados. Se estima que la mayoría de los beneficiados por este fondo, creado por las organizaciones Justice for Migrant Women y Hispanics in Philanthropy, son de origen latinoamericano y están en Estados Unidos sin documentos legales, por lo que no tendrían derecho a las ayudas que está dando el Gobierno del país.

La selección de la fecha es simbólica, pues las celebraciones del Cinco de Mayo son las únicas en las que todo Estados Unidos festeja una fecha latina, el aniversario de la victoria del Ejército mexicano en la llamada Batalla de Puebla.

Los anfitriones de Altísimo Live! son Eva Longoria y el presidente de iHeartLatino, Enrique Santos. Además, actores como Kate del Castillo, Rosario Dawson y muchos otros contarán sus historias y harán segmentos de comedia.

La parte musical incluye también la participación de Luis Fonsi, CNCO, Gloria y Emilio Estefan, Belinda y otros grandes artistas.

Facebook, YouTube, Twitter y Twitch, además de la página web de Altísimo Live!, transmitirán el espectáculo en vivo.

Esta es, hasta ahora, la principal iniciativa que ha ofrecido la sociedad civil para ayudar a los casi 12 millones de indocumentados.