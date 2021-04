¿Alusión al "Chapo Guzmán en "The Falcon and The Winter Soldier"?

Los mexicanos amantes de Marvel se mostraron incrédulos en las últimas horas, luego de que de forma sorpresiva se hizo mención en un capítulo de la serie "The Falcon and The Winter Soldier" del famoso narcotraficante Joaquín "Chapo" Guzmán.

You don't want to miss episode four of Marvel Studios' The Falcon and The Winter Soldier, now streaming on @DisneyPlus. #FalconAndWinterSoldier pic.twitter.com/YCyST1ARyl — The Falcon and The Winter Soldier (@falconandwinter) April 9, 2021

Barón Zero

Esa situación parecería inimaginable en el mundo Marvel, pero no fue así, ya que todo sucedió cuando en la serie se ve tanto a The Falcon como a The Winter Soldier, así como a Bucky Barnes, al Capitán América y a guerreras Dora Milaje de Wakanda peleando por obtener la custodia de Barón Zemo.

Mañana nuevo capítulo de la serie del Barón Zemopic.twitter.com/20C5HAtNYS — Álvaro (@cabut01) April 8, 2021

Similar al "Chapo"

En la serie dan a entender que el hombre se habría escapado por medio de un túnel, como lo hizo "Chapo" Guzmán cuando se fugó del Altiplano del Estado de México, publicó mediotiempo.com

La situación que fue aprovechada en la serie Falcon menciona: “No puedo creer que de verdad imitó al 'Chapo'”.

Reacciones

Esas palabras levantaron distintas reacciones de los usuarios de redes sociales que siguen la serie.

"¿Están confirmando que el 'Chapo' existe dentro del UCM? ¿Puede ser que “el cartel” al que mencionan masacró a Clint en Endgame fuese el de Sinaloa?”, publicó el usuario @AbdielCCampero.

Estan confirmando que El Chapo existe dentro de UCM ? Puede ser que “el cartel” al que mencionan masacro Clint en Endgame fuese el de Sinaloa? — Abdiel Campero (@AbdielCCampero) April 9, 2021