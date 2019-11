Álvaro Morte cree que superó al cáncer, porque no le teme a la muerte

MÉXICO.- A los 30 años, Álvaro Morte fue diagnosticado con un tumor cancerígeno en la pierna izquierda y; aunque le dieron pocas esperanzas de vida, jamás tuvo miedo de experimentar la muerte.

“ Quizá eso es lo que me curó, que no le tuve miedo . Mi relación con la muerte viene desde siempre y considero que es parte de la vida; es algo que debemos aceptar porque tarde o temprano va a suceder”, expresó Morte.

Afamado a nivel mundial por su personaje de “El profesor” en la serie española “La Casa de Papel”; el actor español afirmó que existen quienes piensan que la muerte es el final del viaje.

“O quizá el arranque de un viaje nuevo, pero yo no le tengo miedo, al menos no en mí, pero si me hablas de mis hijos, es otra cosa”, sostuvo el hoy protagonista de la serie “El Embarcadero” y próximo a presentar la cuarta temporada de “La Casa de Papel“.