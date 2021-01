Amandititita habla de la detención de su medio hermano

La cantante confirmó que su medio hermano fue detenido y aunque no es cercana a él, lo quiere y apoya.

MÉXICO.— Amandititita se pronunció sobre la noticia de que su medio hermano fue detenido tras ser acusado por robo a transeúnte.

A través de su cuenta de Twitter, la intérprete de “Metrosexual” confirmó que el joven aprendido es su consanguíneo, pero también dijo que no tiene una relación cercana con él, pero aun así lo ama y apoya.

“Gracias a todos por el apoyo, Luis es mi medio hermano y no somos cercanos, no lo he visto hace muchos años, pero lo amo [...]”, aclaró Amandititita a escasas horas de que en redes sociales se difundiera lo sucedido.