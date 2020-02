Amber Heard desata la ira de los fans de "Aquaman 2", piden su despido

Luego del audio filtrado en el que presuntamente Amber Heard reconoce que golpeó a su hoy exesposo Johnny Depp, los fanáticos de DC Comics presentaron una carta con una “petición formal” para que la actriz fuera despedida de la secuela de “Aquaman”.

La película de DC Studios es protagonizada por Jason Momoa y cuenta con Amber en el papel de Mera, su compañera de aventuras. El filme logró una recaudación de 1,148 millones de dólares en la taquilla de Estados Unidos.

Fanáticos piden la salida de Amber Heard

La petición de la salida de Amber cuenta ya con 45 mil firmas de los fanáticos, quienes no están de acuerdo en que la actriz continúe como parte de la historia, toda vez que durante su separación, en 2017, ella acusó al actor de ser un abusador.

Amber incluso escribió un artículo de opinión en The Washington Post en el que se refirió a sí misma como “una figura pública representando el abuso doméstico”.

La contrademanda de Depp

Amber Heard presenta una fotografía con moretones como prueba de abuso doméstico contra Johnny Depp. Foto de Internet

La actriz presentó varias fotos en los que evidenciaba sus moretones, producto de las peleas con Depp y algunos vídeos del supuesto maltrato que logró que ganara una demanda por 50 millones de dólares; la misma cantidad que hoy pesa en la contrademanda interpuesta por Depp en marzo de 2019.

"Amber Heard fue expuesta como abusadora doméstica por Johnny Depp. En su demanda de 50 millones de dólares; Johnny Depp describe muchos incidentes de abuso doméstico que sufrió a manos de su (entonces) esposa Amber Heard, incluido un incidente en el que lo golpeó dos veces en la cara y otro donde le rompió el dedo con una botella de vodka, y su dedo tuvo que ser reubicado quirúrgicamente. Llevará la cicatriz de eso por el resto de su vida.", dice en el escrito expuesto por los fanáticos.

Hasta el momento, la productora Warner Bros. no ha emitido un comunicado al respecto, por lo que no se sabe si la actriz continuará o no en “Aquaman 2”, cuyo estreno está previsto para diciembre de 2022.

