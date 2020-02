Amber Heard si golpeaba a Johnny Depp; así lo reveló un audio filtrado

Audio comprueba que Johnny Depp fue maltratado por su ex esposa Depp la contra demandó el año pasado La actriz Amber Heard admitió golpear a Depp ❮ ❯

Un audio comprueba que Johnny Depp no mintió cuando aseguró que su ex esposa la actriz Amber Heard era violenta con él y lo golpeaba.

La pareja tuvo una polémica separación e incluso Amber lo denunció por violencia doméstica en 2016, pero ahora tras filtrarse un audio surge una versión distinta.

El portal Daily Mail reveló un audio en el que Amber Heard admite que golpeaba a Johnny Depp y aunque él intenta calmarla ella se muestra alterada. La grabación es una de las pruebas de Depp contra Amber, pues la contrademandó el año pasado y le exigió 50 millones de dólares por la violencia sufrida durante su relación.

“Lamento no haberte golpeado toda la cara con una bofetada adecuada, pero estaba golpeándote, no te estaba dando un puñetazo. Bebé, no te di un puñetazo. No sé cuál fue el verdadero movimiento de mi mano, pero estás bien, no te lastimé, no te di un puñetazo, estaba golpeándote", dice Amber Heard a Johnny en el audio.

La actriz reconoció que le cuesta controlarse en los momentos donde se enoja. “Me enojo, soy humano. Ese es el tipo de situación cuando uno se enoja”.

Te puede interesar: Primeras imágenes del nuevo filme de Guillermo del Toro

El actor la acusó de lanzarle ollas y jarrones, así como distintas cosas que tenía cerca. "Me fui anoche. Sinceramente te lo juro, porque no podía soportar la idea de más abusos físicos entre nosotros", añade Depp.

"Nena, te lo dije una vez, tengo miedo de morir, somos una escena del crimen este momento. No puede haber violencia, deberíamos separarnos si la hay", le dice.

Amber le contesta que deje de ser una persona inmadura y comportarse como un “bebé”. Al parecer, Daily Mail tiene más audios en su poder, los cuales Johnny Depp presentó como pruebas en su contrademanda.

Depp tiene una orden de restricción que solicitó Amber desde el 2016. La pareja se casó en 2015, pero siempre vivieron una relación muy polémica.

Te puede interesar: No decepciona a Nacho Palau que Miguel Bosé ya tenga un nuevo amor

Síguenos en Google Noticias