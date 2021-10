Este 11 de octubre la intérprete sorprendió al cantar en "Venga la Alegría" el tema "Si no estás conmigo".

CIUDAD DE MÉXICO.— ¡Por fin el día llegó! Este lunes 11 de octubre y tras 16 años de su estreno se retransmitirá la telenovela "Amor en Custodia", melodrama que contó con las actuaciones de Paola Núñez, Andrés Palacios, Sergio Basáñez y Margarita Gralia como protagonistas.

Debido a el gran revuelo que causó la noticia de la retransmisión de una de las telenovelas más exitosas de TV Azteca, Cynthia Rodríguez, cantante, actriz y conductora del matutino "Venga la Alegría" anunció que estaba preparando una sorpresa para el estreno de dicho melodrama.

Así fue la interpretación de Cynthia la canción de "Amor en Custodia"

A través del programa de TV Azteca, la presentadora sorprendió a los televidentes con una presentación musical en la que volvió a interpretar con gran sentimiento — y muy bien acompañada — la canción "Si no estás conmigo", tema que forma parte importante de la historia de amor entre 'Barbie' y 'Pacheco'.

Pero tras 16 años de haber interpretado la canción de "Amor en Custodia", hubieron algunos cambios que generaron debate en redes sociales:

No hubo química ni pasión: En esta ocasión Cynthia Rodríguez cantó a dueto con Patricio Borghetti. A diferencia de la primera vez que interpretó dicho tema, la conductora de "VLA" no tuvo contacto con 'Pato' ni dramatizó como lo hizo con José Luis. Cabe recordar que Cynthia y el ex académico eran pareja en aquella ocasión que interpretaron el tema.

Mucha pose y poca interpretación: Internautas destacaron que a la presentadora le importó más verse increíble ante la cámaras que realizar una interpretación con gran sentimiento como lo hizo la primera vez. En aquella ocasión "se deschongó, ahora solo fue pose y nada más", comentaron algunos usuarios de redes.

Mira la transmisión en vivo y gratis de Azteca UNO. 👉🏻https://t.co/gQ6ToBhlaQ



🤩¿Qué te pareció la interpretación de @cynthiaoficial y @patoborghetti? Recuerda que #AmorEnCustodia se estrena esta tarde a las 4:30 p.m. por @aztecauno! 🎤📺 #EstoyEnQuieroCantar pic.twitter.com/QHhCwBCQW1 — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) October 11, 2021

Cynthia no sorprendió: La realidad es que muchos fans de la cantante esperaban que por fin hiciera su "debut" junto a su pareja. Por lo que en redes sociales desde que anunció que preparaba una gran sorpresa, muchos anhelaban se tratará de una presentación junto a Carlos Rivera.

No obstante, hay que recordar que ahora él forma parte de las filas de Televisa, incluso este 10 de octubre se estrenó el programa ¿Quién es la máscara? donde él es investigador.

Tras esta actuación, las opiniones se dividieron en redes sociales, aunque varios señalaron que la primera interpretación que realizó Cynthia Rodríguez sigue siendo su favorita ¿Tú cuál prefieres?

