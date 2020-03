Amy Adams llega a Instagram; obtiene millones de seguidores en minutos

EE.UU.— La actriz Amy Adams, decidió abrir una cuenta oficial en Instagram.

La noticia generó millones de usuarios, mismos que en minutos comenzaron a seguirla, y felicitarla por su primera publicación.

Amy ha llamado mucho la atención, debido a que en su primera publicación de Instagram ha hecho un video.

En el clip se le ve leyendo una historia de princesas y muestra algunas de las imágenes en blanco y negro del libro que lee.

La actriz de "Encantada" ha explicado que con la apertura de su perfil en esta red sociales, desea promover una iniciativa que ayudará a personas con bajos recursos ante el brote de coronavirus.

Asimismo, Amy Adams menciona que Jennifer Garner fue quien la invitó a participar en este programa.

"¡Hola instagram! Finalmente decidí unirme para destacar a los niños de todo el país que necesitan nuestra ayuda y apoyo durante este momento difícil. Mi amiga Jennifer Garner y yo estamos lanzando @SaveWithStories, un lugar para ver a tus celebridades favoritas leer los libros favoritos de tus hijos. Nos estamos movilizando como comunidad para apoyar un nuevo fondo para un esfuerzo combinado entre Save The Children y Share Our Strength's NO KID HUNGRY (y muchas gracias a nuestra editorial fundadora, Scholastic)", escribió junto a un video.