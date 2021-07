Este viernes 23 de julio se cumple un año más de la muerte de Amy Winehouse, quien curiosamente murió a la edad de 27 años.

Como Robert Johnson, Brian Jones, Jim Morrison, Jimi Hendrix, Janis Joplin y Kurt Cobain, el llamado "Club de los 27".

hoy, 23 de julio, se cumple una década desde que una de las más icónicas estrellas musicales de todos los tiempos nos dejó, always in our hearts. 💔

Amy Winehouse (1983-2011) pic.twitter.com/5mGJu58o2h — juanro🥑 (@_juan_ro_) July 22, 2021

Amy Winehouse alcanza la fama

Amy alcanzó la fama con su disco "Back to Black", donde se desprenden sencillos como "Rehab", "Back to Black" y "Love is a losing game", ganando importantes premios como un Bit Award, MTV VMAs, Grammy, entre muchos otros.

Discos póstumos

La cantante sólo publicó dos discos de estudios: "Frank" (2003) y "Back to Black" (2006).

Los demás discos que se encuentran en su catálogo musical fueron publicados póstumos.

La voz de Amy Winehouse será eterna.pic.twitter.com/7il85sBuNR — Andrés 🏳️‍🌈🔻 (@And89_3) July 22, 2021

Un talento incomparable

Amy contaba con una voz inigualable que la hizo sobresalir en el mundo de la música, poseía una voz contralto, lo cual en las mujeres representaría la más grave, una rareza en el medio.

Los críticos compararon el rango vocal de Amy con inmortales como Sarah Vaughan y Macy Gray, cantantes principalmente de jazz, citó mileniocom.

Una partida terrenal prematura

Amy adelantó su estancia en la Tierra el 23 de julio de 2011 cuando fue encontrada muerta en su departamento en Londres.

Los paramédicos la encontraron sin vida por lo que se declaró su fallecimiento inmediatamente y la autopsia que reveló que la cantante había ingerido grandes cantidades de alcohol.

Siempre será recordada

El director Asif Kapadia ilustró mediante un documental la vida, obra y muerte de la cantante titulado simplemente Amy.

En 2016 se ganó el Oscar como mejor documental. Sin duda alguna, Amy Winehouse conquistó brevemente al mundo con su potente voz y su música. Siempre será recordada.