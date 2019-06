Ana Claudia Talancón arremete contra Chente

MÉXICO (EL UNIVERSAL).- A la actriz Ana Claudia Talancón no le gustaron las declaraciones homofóbicas de Vicente Fernández, cuando éste dijo que no aceptó un primer riñón porque no sabía si provenía de un drogadicto o un homosexual.

Ante las cámaras de TV Azteca, durante una carrera para recaudar fondos para los niños que padecen cáncer, la actriz de “Arráncame la vida” no ocultó su enojo.

“Pues si no quieres el riñón, muérete”, criticó, al mismo tiempo que pidió a don Chente que “se cuide” y “se deje de prejuicios tontos y babosadas”.

La protagonista comentó que es dificilísimo encontrar donantes que sean compatibles.