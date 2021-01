Ana de Armas rompe su noviazgo con Ben Affleck

Ben Affleck y Ana de Armas terminaron su relación después de casi un año de noviazgo.

Los actores estaban juntos desde principios de 2020 tras enamorarse durante la filmación del thriller "Deep Water" en Nueva Orleáns, EE.UU.

Ana terminó

"Ben ya no está saliendo con Ana", dijo al respecto una fuente a la revista estadounidense People.

"Ella rompió con él. Su relación era complicada. Ana no quiere estar en Los Ángeles y Ben obviamente tiene que hacerlo ya que sus hijos viven allí", agregó el informante al medio.

En buenos términos

Otra persona cercana a la ex pareja indicó que, no obstante, la ruptura se dio en términos amistosos.

"Están en diferentes momentos de sus vidas y hay un profundo amor y respeto de ambos. Ben sigue queriendo trabajar en sí mismo y tiene tres trabajos en fila".

¿Dónde comenzó?

Affleck, de 48 años, y de Ana, de 32, fueron vistos juntos por primera vez en marzo de 2020, cuando pasaron unos días en La Habana, Cuba.

Luego se dirigieron a Costa Rica, donde disfrutaron de unas vacaciones antes de volver a Los Ángeles.

De vacaciones

Ben y Ana, en marzo de 2020 en Costa Rica

Ambos fueron retratados juntos en numerosas ocasiones durante la pandemia en Los Ángeles.

La actriz de "Knives Out" confirmó su relación en Instagram en abril cuando compartió fotos de ellos pasando tiempo juntos por su cumpleaños número 32.

Buena relación

En los meses previos a su separación, la actriz cubana fue vista distintas veces pasando tiempo con Affleck y sus tres hijos, fruto de su relación con su ex esposa Jennifer Garner.

Ana de Armas festejó su cumpleaños junto a Ben Affleck.- Foto de Instagram

En junio, Ana de Armas también se unió a Affleck, sus hijos y su madre Christine para pasar unas vacaciones familiares en el estado de Georgia.

Y en agosto fue vista llevando sus pertenencias a la residencia de Affleck.

Ben Affleck y Ana de Armas con los hijos del actor .- Foto elespanol.com

La separación

Su separación se produjo poco después del cumpleaños de Affleck, ocasión que De Armas aprovechó para regalarle a su novio una motocicleta personalizada.

Una persona que trabajó en "Deep Water" le dijo a People que ambos tuvieron una "conexión instantánea" al conocerse durante el rodaje de la película a finales de 2019.

Ana de Armas, por su parte, está divorciada del actor catalán Marc Clotet.

En poco tiempo, su carrera despegó en Hollywood.

En cuestión de meses obtuvo un rol en la secuela de "Blade Runner 2049″ con Harrison Ford, estuvo nominada a un Globo de Oro por "Knives Out" e incluso se convirtió en la nueva chica Bond en "No Time To Die".

Con información de infobae.com