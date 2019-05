Ana de la Reguera combatirá a zombis

Guadalajara (EL UNIVERSAL).- Ana de la Reguera combatirá zombis en su próxima película “Army of the dead”, bajo las órdenes de Zack Snyder, realizador de “300” y” El Hombre de Acero”.

En la cinta que arrancaría filmaciones en julio será compañera de Dave Bautista (“Drax” en “Guardianes de la galaxia”).

““Está super buena la noticia, tampoco puedo decir mucho, pero es un grupo de mercenarios en esta época post apocalíptica, habrá mucha acción”, indica De la Reguera.

El primer protagónico de la actriz

Aunque anteriormente ya había estado en producciones americanas como

“Cowboys vs aliens” y “Sun bell express” o “Army of the dead”; este es el primer protagónico de la actriz de “Hidalgo, la historia jamás contada” en una cinta estadounidense.

La semana pasada, se reunió con Snyder para pruebas de vestuario y look que usará su personaje, quien junto con otros, intentará efectuar un gran robo, entre los zombis.

Tendrá su propia serie

Otro proyecto que desarrollará la veracruzana es el inicio de las grabaciones de su serie “Ana”; basada en su vida, sin descuidar varios puntos de ficción. Esto será el lunes próximo en Veracruz.

Sin poder revelar aún el elenco, la serie tendrá diez episodios dirigidos por Carlos Carrera (“El crimen del Padre Amaro”).

“Habrá algunos flash back a la Ana de 10-11 años y otra a los 19, pero la serie empieza cuando se tiene 39 años y está con miedo de volverse invisible, pero lo fuerte es la relación entre madre e hija y los sueños”, detalla.

Este año, además, ha grabado nueva temporada de “Goliath”, serie con Billy Bob Thornton (“El pasado nos condena”) y la película “El rey de todo el mundo”, del español Carlos Saura (“Cría cuervos”).