Ana Gabriel con problemas de salud; cancela conciertos

MÉXICO.— Por problemas de salud, la cantante Ana Gabriel ha cancelado sus presentaciones en lo que resta del año, mismas que se reprogramarán para el 2020.

De nuevo les invito para el 22 y 23 de Nov. del 2019 al Auditorio Nal. como todo ser humano me enfermé de las vías respiratorias que me tiene en reposo, mejorando cada día, PERO AÚN NO ME RETIRO DE LOS ESCENARIOS.… https://t.co/xKAgJaRqbn