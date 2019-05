Se “ponen el moño” para ver a Ana Julia Yeyé

La primera vez que visitó Mérida, Ana Julia Yeyé comentó que apenas y pudo salir de la habitación de su hotel, pero en esta ocasión, la comediante se dio tiempo de probar la gastronomía yucateca, de conocer los famosos helados Colón y hasta de impresionarse por el calor que hace en estas tierras.

“Me dicen que no hay tanto calor porque está nublado, pero estamos a más de 40 grados”, comentó Ana Julia Yeyé durante su rutina de Stand Up en el Teatro Fantasio la noche del viernes 17 de mayo de 2019, en donde se presentó como parte de la gira “Ponte un moño”.

“Cinco años con lo mismo…”

“Es increíble que me hayan venido a ver hoy, que es casi quincena y con una rutina que lleva 5 años, que ya todos conocen, pero que yo no me voy a cansar de repetir hasta que ‘don Netflix’ decida contratarme y hacerme mi especial. Es que, véanlo así, es como cuando iban a un concierto de Juan Gabriel, son las mismas canciones que ya todos se sabían y nadie nunca le dijo que, por cada presentación, él deba estrenar una melodía. Pues así yo, no voy a cambiar mi show hasta que me hagan mi especial”, comentó Ana Julia Yeyé para abrir sus presentación.

Ophelia Pastrana, durante su rutina

Además de Ana Julia Yeyé, también se presentó Ophelia Pastrana, quien a través de su rutina, contó el viaje personal que tuvo para descubrirse y ejemplificar lo difícil que es el utilizar un baño público, en donde todos somos temerosos de que se “nos pegue” alguna enfermedad.

“Sí, soy bastante alta, mido un metro con 90 centímetros de estatura… y sin tacones. Lo digo porque todos se me quedan viendo y se siente medio extraño”, comentó Ophelia Pastrana al comenzar su presentación.

Presencia yucateca

Y como no podía faltar la presencia yucateca, Roberto Bastarrachea Solís, mejor conocido como “Bobstar”, fue el encargado de arrancar el show en el Nuevo Teatro Fantasio de Carlos Espejel, que tuvo una buena entrada.

Roberto Bastarrachea Solís, mejor conocido como “Bobstar”

Cabe destacar que “Bobstar” realiza presentaciones de Teatro con la compañía de Tila María Sesto, además de que pertenece a un grupo emergente de comediantes yucatecos conocidos como “Stand Upados Army” y, durante su rutina, habló de los puntos a favor del reguetón, pues agradece a este género musical el que sus padres se hayan conocido y, posteriormente, lo hayan concebido. “Sin embargo, yo siento que los papás son como los juguetes inflables que llevan a las fiestas, eso porque yo siempre quise tener uno…”, comentario con el que arrancó varias carcajadas de entre el público.

Al final de la presentación, varios asistentes hicieron fila para tomarse una foto de recuerdo con Ana Julia Yeyé, quien seguirá con su gira “Ponte un moño”. Incluso, algunos le llevaron varios regalos que la comediante agradeció.- JOSÉ ALBERTO GUERRERO SILVA