Ana Beatriz Martínez Solórzano, mejor conocida como Ana Martín, se convirtió en tendencia la tarde de este martes, gracias a que decidió recordar por qué a sus 75 años sigue siendo una mujer que deslumbra no solo en belleza, sino también en actitud.

La actriz compartió imágenes de su juventud, donde con cabello corto y poca ropa, disfrutaba lo mismo del sol en las playas de Acapulco o de una vuelta por motocicleta, pues esa la moda de los 60’s, según compartió en Twitter.

Ana Martín, tendencia en redes sociales

Los internautas no tardaron en reaccionar mostrando su deslumbro por las fotografías de la actriz, pese a que no pudo escaparse de los malos comentarios de quienes reconocieron que “el tiempo no perdona”, pues Ana Martín es hoy una adulta mayor.

No obstante, la actriz no tomó muy en serio los comentarios negativos y detalló que en su juventud tampoco hacía mucho ejercicio, pero sí se mantenía super bien pues “era la moda de antes”. Incluso compartió una imagen del desnudo artístico que tuvo que realizar para la telenovela “El pecado de Oyuki”, que para los fanáticos es la confirmación de que siempre fue una mujer bella.

Ana Martín en fotografías para el programa especial del disco “Dulce Amor” en Cabo San Lucas. Foto vía Twitter "Sí soy yo y así nos vestíamos", es el mensaje de Ana martin para esta fotografía en Twitter. Ana Martin disfrutando de la playa de Acapulco Ana Martín en una imagen del desnudo artístico que hizo para la telenovela "El pecado de Oyuki". Foto vía Twitter ❮ ❯

¿Por qué Ana Martín nunca se casó?

Por si fuera poco, la intérprete también se sinceró sobre el por qué, a pesar de su tremenda belleza, continuó soltera. La respuesta dejó ver que siempre ha sido una mujer empoderada:

“Nunca creí en eso de que ‘hasta que la muerte nos separe’, creí más bien en el amor libre, querer a una persona sin llegar a comprometernos, tampoco significaba para mí libertinaje, ya que siempre he llevado una vida tranquila dedicada a mi trabajo”, escribió.

Nunca creí en eso de que «hasta que la muerte nos separe», creí más bien en el amor libre, querer a una persona sin llegar a comprometernos, tampoco significaba para mi libertinaje, ya que siempre he llevado una vida tranquila dedicada a mi trabajo. — Ana Martín (@AnaMartinActriz) June 21, 2021

También detalló que su relación más larga duró tres años y medio “porque, cuando se me acababa la pasión, los cortaba. A mí no me gustan ni las relaciones serias ni la estabilidad emocional”.

Mi relación amorosa más larga duró tres años y medio porque, cuando se me acababa la pasión, los cortaba. A mí no me gustan ni las relaciones serias ni la estabilidad emocional, en eso salí a mi papá, ‘Palillo’ Que tuvo a todas las mujeres; igual hice yo con los hombres. — Ana Martín (@AnaMartinActriz) June 21, 2021

Con sus publicaciones, la actriz superó rápidamente las 25 mil suscripciones a su perfil, mientras que las imágenes que compartió acumulan más de 45 mil reacciones.