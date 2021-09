Ana Patricia Rojo empieza hoy un nuevo proyecto

A pesar de los años en el ambiente artístico y de tantas presentaciones, siempre hay la misma emoción, el nervio y la alegría ante el estreno de un proyecto, asegura Ana Patricia Rojo, a quien se podrá ver en la pantalla chica a partir de hoy lunes en la telenovela “SOS me estoy enamorando”.

La actriz encarna a Inés Paredes en esta producción de Lucero Suárez, que se estrena a las 6:30 p.m.

Ana Patricia cuenta que su personaje en esta historia es muy humano, muy actual, pues se trata de una mujer inteligente, profesional, traductora de idiomas, que siempre está trabajando y le va bien como profesional.

Tiene una hija que prácticamente cría sola, Anita, y es una mujer de buenos sentimientos, pero malas elecciones, pues se equivoca al elegir al hombre con el que comparte su vida amorosa y se equivoca al permanecer a su lado, lo que la vuelve cómplice de sus mentiras y engaños, que calla para no perjudicarlo.

El personaje de Leopoldo (César Évora), un hombre casado con Elsa de Fernández (Yolanda Ventura) es del que se enamora y con quien mantiene una relación. Leopoldo y Elsa son los padres de Sofía Fernández (Irán Castillo), la protagonista del melodrama junto a Alberto Muñoz (Daniel Arenas).

Ana Patricia revela que Leopoldo tiene 15 años con una doble vida, dos casas, dos familias y dos hijas con dos mujeres distintas.

Afirma que a lo largo su carrera ha interpretado muchos personajes, pero este es el más humano que le ha tocado, ya que es reflejo de lo que le puede pasar a cualquier persona cuando toma malas decisiones y se enamora de la persona equivocada, “muchos han tomado decisiones equivocadas por amor”.

Dice que Inés no es una mujer de labores de su casa, no es hogareña, pues su estilo de vida no se lo permite al estar trabajando todo el día, y no duda en ordenar una pizza o sacar un filete del congelador.

En esto hace contraste con Elsa, quien se dedica al hogar permanentemente, prepara diversas recetas de comida y atiende al marido a la antigua usanza, por lo que una es tradicional y la otra más moderna.

La actriz considera que “SOS me estoy enamorando” puede atraer a toda la familia, ya que hay diversos aspectos que pueden ser atractivos para las diferentes edades, por ejemplo, hay algo de fantasía para el público infantil, temas acordes para adolescentes y jóvenes, y conflictos de distintos tipos.

La historia, resalta que está llevada como comedia de situación, es ligera y cotidiana, y al mismo tiempo tiene momentos intensos de melodrama, por lo que cualquiera puede sentirse atraído para verla y considera que sería maravilloso reunir a la familia mexicana para ver esta telenovela.

Ana Patricia Rojo está contenta de volver a la pantalla chica, después de una pausa, pues en 2019 participó por última vez en un proyecto de televisión, en la serie biográfica “La Guzmán”, luego estuvo dos años en una exitosa gira con el proyecto “Las arpías” en México y los Estados Unidos, hasta que llegó la pandemia.

Regresar a las telenovelas es emotivo para la actriz.— IRIS CEBALLOS Alvarado

De un vistazo

Como en familia

Ana Patricia Rojo asegura que conoce a todo el elenco de la telenovela “SOS me estoy enamorando”, y ha trabajado en distintos proyectos con la mayoría de ellos, como es el caso de César Évora, Daniel Arenas, Irán Castillo, Norma Lazareno, Alejandro Ibarra, Jorge Salinas y Marcelo Córdova. Desde los cinco años la artista ha estado en los escenarios.