Ana Torroja, ha logrado todo lo que ha querido

Sin presiones se realizan proyectos y nada la detiene

MÉXICO (Notimex).— Ana Torroja continúa dando frutos en su carrera como solista, ya que ha participado en diversos proyectos que no la han dejado descansar, dividida entre México y su país natal, España, la cantante asegura encontrarse plena ya que ha logrado todo lo que ha querido, a su vez, dice sentirse tranquila y relajada en comparación con los tiempos al lado de Mecano.

“Me siento satisfecha con 20 años de solista, porque nadie daba un peso por mi carrera en solitario, ni siquiera yo. Decidí probar y pensé que iba a durar solo un disco y el hecho de seguir cantando, y tener posibilidad de elegir cómo y dónde hacer un álbum es maravilloso”, señala en entrevista.

“El hecho de ya no tener la presión de hacer un disco cada año, y ser el número uno porque si no parecía que habías fracasado, te da una tranquilidad para hacer lo que realmente te apetece, y eso no lo tenía cuando estaba con Mecano”, añade la española quien afirma estar feliz de poder seguir cantando las canciones de su antigua agrupación.

Ana opina cómo ha visto evolucionar la industria a la que llegó por casualidad cuando entró como corista de Mecano. “Yo creo que hay que evolucionar, las canciones si son buenas en esencia se dejan maquillar de diferente forma. Pienso que hoy no hay un solo sitio para la música, sino muchos más que permiten escoger lo que queremos escuchar de acuerdo con nuestros estados de ánimo”.

“Estamos en un momento en el que están naciendo artistas con peso y que van a durar”, sentencia.

Asimismo, para Ana, su trabajo ha sido un viaje pleno que la ha llevado a cumplir todos sus deseos y mantenerse vigente en la música para el gusto de todas las generaciones con éxitos de su extinta agrupación así como en solitario, hechos que ella define “como nada fácil”.

Ana Torroja está por presentar su sexto concierto Closer en un foro de Polanco el próximo 12 de diciembre, se trata de un concepto exclusivo que permite al artista estar más cerca del público en una experiencia íntima que expone al artista como nunca antes. Además la española es la que más veces se ha presentado bajo este formato en Ciudad de México.

